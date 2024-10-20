Presiden dan wapres terpilih Prabowo-Gibran akan dilantik hari ini, Minggu (20/10/2024). Puluhan karangan bunga tampak berjejer di sekitar kediaman Prabowo. Di antaranya ada dari politisi hingga para relawan.

Prabowo akan menuju Gedung DPR/MPR dari kediamannya di Jalan Kertanegara. Keponakan Prabowo yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Djiwandono telah tiba di Kertanegara.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Akira AW

(fru)

