Presiden dan wapres terpilih Prabowo-Gibran akan dilantik hari ini, Minggu (20/10/2024). Puluhan karangan bunga tampak berjejer di sekitar kediaman Prabowo. Di antaranya ada dari politisi hingga para relawan.
Prabowo akan menuju Gedung DPR/MPR dari kediamannya di Jalan Kertanegara. Keponakan Prabowo yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Djiwandono telah tiba di Kertanegara.
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Akira AW

