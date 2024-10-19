Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, TNI menggelar simulasi pengamanan di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (19/10/2024).
Sejumlah personel menggunakan atribut lengkap serba hitam ini.
Para personel itu telah disiapkan untuk pengamanan menjelang pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024.
Reporter : Binti Mufarida
Produser : Febry Rachadi
(rns)
