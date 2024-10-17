...

AFC Tolak Surat Protes PSSI soal Wasit Ahmed Al Kaf

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 17 Oktober 2024 13:33 WIB
A A A
AFC menolak surat protes yang dikirimkan PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf di laga Bahrain melawan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC justru meminta PSSI untuk bersurat ke FIFA.
 
Manager Timnas Indonesia Sumardji heran dengan keputusan AFC, padahal sebelumnya FIFA menyatakan kasus wasit Al Kaf bisa diselesaikan pihak AFC.
 
Sumardji menambahkan, surat protes PSSI tidak akan mempengaruhi hasil akhir laga. Keputusan ini tentu merugikan Timnas Indonesia, pasalnya kepemimpinan Al Kaf dinilai tidak berimbang.
 
Dalam laga ketiga Grup C melawan Bahrain, Indonesia dipaksa bermain imbang 2-2 setelah nyaris unggul di kandang Bahrain.
 
Gol terakhir Bahrain diciptakan di menit tambahan waktu yang dinilai tidak seharusnya dilakukan wasit Ahmed Al Kaf.
 
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini