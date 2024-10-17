AFC menolak surat protes yang dikirimkan PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf di laga Bahrain melawan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC justru meminta PSSI untuk bersurat ke FIFA.

Manager Timnas Indonesia Sumardji heran dengan keputusan AFC, padahal sebelumnya FIFA menyatakan kasus wasit Al Kaf bisa diselesaikan pihak AFC.

Sumardji menambahkan, surat protes PSSI tidak akan mempengaruhi hasil akhir laga. Keputusan ini tentu merugikan Timnas Indonesia, pasalnya kepemimpinan Al Kaf dinilai tidak berimbang.

Dalam laga ketiga Grup C melawan Bahrain, Indonesia dipaksa bermain imbang 2-2 setelah nyaris unggul di kandang Bahrain.

Gol terakhir Bahrain diciptakan di menit tambahan waktu yang dinilai tidak seharusnya dilakukan wasit Ahmed Al Kaf.

