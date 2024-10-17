Vision+ telah merilis episode 5 dari serial terbarunya yang berjudul Dendam yang dapat disaksikan di sini . Episode 5 menampilkan aksi yang menegangkan dan drama yang mendalam, membawa penonton ke dalam dunia gelap dan penuh intrik di District 8. Episode ini berfokus pada Renata (Cinta Laura) yang kini semakin dekat dengan misinya untuk menjatuhkan kekuasaan District 8.

Di awal episode, Renata tampil di atas ring MMA bertarung dengan sengit dan akhirnya menang untuk ke-10 kalinya. Sementara itu, di sisi lain, James sedang mencari pemimpin di Gedung District 8 dan akhirnya menemukannya di Lantai 7.

Menariknya, di episode 5 ini Cinta Laura dihadapkan dengan tiga orang antek-antek yang siap membunuhnya. Cinta Laura sendiri wawancaranya mengungkapkan bahwa Episode 5 ini merupakan salah satu favoritnya, karena menampilkan aksi bertarung yang menantang. Salah satu adegan yang disoroti adalah pertarungannya melawan tiga antek di lorong sempit. Cinta mengaku koreografi pertarungan ini sangat menantang namun seru dan menegangkan.

"Saat cari salah satu pemimpin District 8, dalam perjalanannya aku harus fighting lawan 3 antek-anteknya. Nah itu di lorong sempit, selain challenging, koreonya bagus banget, kalian pasti suka," jelas Cinta saat ditemui di Burn 83, salah satu tempat latihan boxing di kawasan SCBD.

Episode 5 Dendam menawarkan aksi spektakuler yang dikemas dengan emosi mendalam, memperlihatkan konflik internal James saat harus melawan kelompoknya sendiri serta misi balas dendam Renata yang penuh tekad.

