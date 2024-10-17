DPR RI menyepakati usulan Pemerintah terkait calon tunggal Kepala BIN atas nama M Herindra. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis (17/10/2024) pagi.

Sebelumnya, pimpinan DPR RI dan fraksi menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup terhadap Herindra pada Rabu (16/10/2024) siang

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya telah sepakat untuk menerima usulan calon tunggal Kepala BIN yakni Herindra. Bahkan, kata Puan, DPR RI sepakat Herindra bisa dilantik oleh Presiden RI terpilih 2024 Prabowo Subianto.

