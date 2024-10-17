...

Hari Kedua Pembekalan Calon Menteri, Gibran hingga Anis Matta Tiba di Hambalang

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 17 Oktober 2024 10:47 WIB
Sejumlah tamu undangan pembekalan calon menteri dan wakil menteri kabinet mulai berdatangan ke kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis (17/10/2024) pagi ini. Diketahui hari ini juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Prabowo Subianto ke-73.
 
Terlihat Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka menggunakan mobil Toyota Land Cruiser berwarna putih. Hadir pula Ketum Partai Gelora, Anis Matta,  dan tamu undangan lainnya telah hadir di Hambalang. 
 
 
 
