Sejumlah tamu undangan pembekalan calon menteri dan wakil menteri kabinet mulai berdatangan ke kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis (17/10/2024) pagi ini. Diketahui hari ini juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Prabowo Subianto ke-73.

Terlihat Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka menggunakan mobil Toyota Land Cruiser berwarna putih. Hadir pula Ketum Partai Gelora, Anis Matta, dan tamu undangan lainnya telah hadir di Hambalang.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News