Warga dan relawan pendukung pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono menggelar syukuran dan silaturahmi di kawasan Jalan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (16/10/2024) malam. Mereka pun mendoakan agar pasangan RIDO bisa memenangkan Pilgub Jakarta 2024.

Selain mendoakan pasangan RIDO, ratusan orang tersebut juga menyanyikan yel-yel untuk kemenangan pasangan RIDO.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News