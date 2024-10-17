Warga dan relawan pendukung pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono menggelar syukuran dan silaturahmi di kawasan Jalan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (16/10/2024) malam. Mereka pun mendoakan agar pasangan RIDO bisa memenangkan Pilgub Jakarta 2024.
Selain mendoakan pasangan RIDO, ratusan orang tersebut juga menyanyikan yel-yel untuk kemenangan pasangan RIDO.
