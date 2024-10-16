Presiden Jokowi menanggapi kekalahan timnas Indonesia oleh China pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa (15/10) malam. Jokowi menyebut bahwa hal biasa menang dan kalah dalam sepak bola.

Jokowi meminta punggawa Timnas Indonesia tetap semangat dan tidak larut dalam kesedihan atas kekalahan tersebut. Jokowi yakin timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya pada kualifikasi piala dunia.

Reporter: Raka Dwi Novianto

