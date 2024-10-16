...

Usaha Kebuli Kambing Teriyaki, Omzet Rp10 Juta per Bulan

Pramono Putra, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2024 17:30 WIB
Usaha kuliner rumahan di kawasan Sidoarjo ini kebanjiran pesanan setelah berhasil menggabungkan masakan khas Timur Tengah dengan kuliner Jepang. Tidak tanggung-tanggung, usaha kuliner rumahan ini bisa mendapat keuntungan lebih dari Rp10 juta per bulannya.
 
Adalah nasi kebuli kambing teriyaki, nasi yang diolah dengan rempah khas Timur Tengah, seperti kayu manis, cengkeh dan kapulaga, disajikan dengan toping daging kambing teriyaki. Rasanya terbilang unik karena aroma khas rempah-rempah.
 
Dipasarkan melalui media sosial, nasi kebuli kambing teriyaki ini banyak diminati tak hanya oleh warga Sidoarjo saya, melainkan mereka dari Kota Gresik, Surabaya, Lamongan, sampai Mojokerto.
 
Dalam sehari, nasi kebuli kambing teriyaki ini terjual hingga lebih dari 500 porsi. Dengan harga mulai dari Rp700 ribu hingga Rp5 jutaan per 50 porsi, nasi kebuli kambing teriyaki ukuran besar ini bisa Anda nikmati bersama keluarga.
 
Kontributor: Pramono Putra
 
 

