Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024.

Forkabi menyebut dukungan diberikan agar kepentingan masyarakat Betawi ke depannya bisa direalisasikan oleh pasangan Pramono-Rano Karno.

Sementara, Cagub Jakarta 2024 nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan memamerkan semua ikon yang menjadi budaya Betawi jika diberi amanah menjadi Gubernur Jakarta.

Sebelumnya, Pramono - Rano Karno menghadiri deklarasi dukungan Forkabi di kantor DPP Forkabi, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Reporter: Felldy Utama

