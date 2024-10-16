...

Pramono-Rano Dapat Dukungan Forkabi, Janjikan Betawi akan Jadi Simbol Budaya Jakarta

Felldy Utama, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2024 20:15 WIB
Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024.
 
Forkabi menyebut dukungan diberikan agar kepentingan masyarakat Betawi ke depannya bisa direalisasikan oleh pasangan Pramono-Rano Karno.
 
Sementara, Cagub Jakarta 2024 nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan memamerkan semua ikon yang menjadi budaya Betawi jika diberi amanah menjadi Gubernur Jakarta.
 
Sebelumnya, Pramono - Rano Karno menghadiri deklarasi dukungan Forkabi di kantor DPP Forkabi, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).
 
Reporter: Felldy Utama
 
 
 

(fru)

