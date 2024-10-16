Sebanyak 50 pengunjung berteriak setelah tercebur ke dalam danau buatan di Taman Candika, Kota Medan. Sebagian besar korban bergelantungan memegang besi jembatan agar tidak tenggelam. Sementara sejumlah pengunjung di daratan yang melihat kejadian histeris.

Petugas dibantu pengunjung mengevakuasi korban tercebur. Tali sling jembatan gantung putus akibat kelebihan kapasitas.

Pascakejadian, jembatan ditutup tidak boleh dilintasi lagi.

Kontributor: Adi Palapa Harahap

