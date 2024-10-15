Kevin Diks resmi berfoto salaman dengan Erick Thohir. Hal ini menandakan bahwa Kevin Diks akan segera membela Timnas Indonesia.

Hal ini diketahui dalam unggahan terbaru Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia mengunggah potretnya bersama pemain keturunan Indonesia, Kevin Diks, di akun Instagram pribadinya @erickthohir.

Foto salaman dengan Erick Thohir sendiri belakangan jadi pertanda khusus bahwa pemain keturunan akan segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia.

