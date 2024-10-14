Presiden terpilih, Prabowo Subianto membenarkan sejumlah tokoh yang hadir merupakan para calon menteri yang akan membantu di kabinet pemerintahannya mendatang.

Prabowo mengungkap sebenarnya proses sudah dilakukan sejak lama. Prabowo mengaku sudah melakukan pemantauan serta diskusi dengan sejumlah tokoh tersebut sebelum diundang. Prabowo mengaku hanya memberikan penekanan terkait sejumlah arah kebijakan pada saat kepemimpinannya nanti.

Reporter: Felldy Utama

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News