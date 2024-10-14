Sejumlah wajah baru dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Kedatangan para tokoh dikabarkan diminta Prabowo untuk menduduki kursi menteri dan kepala lembaga pada pemerintahannya. Wajah-wajah calon menteri yang telah dipanggil Prabowo Subianto diantaranya:

1. Prasetyo Hadi, Kader Partai Gerindra (Calon Menteri Sekretariat Negara)

2. Natalius Pigai, Aktivis HAM

3. Widiyanti Putri Wardhana, Ketua Yayasan Teladan Utama (Calon Menteri/Ketua Badan Ekonomi Kreatif)

4. Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN

5. Fadli Zon, Politikus Partai Gerindra (Calon Menteri Kebudayaan)

6. Nusron Wahid, Politikus Partai Golkar (Calon Menteri Agraria)

7. Maruarar Sirait, Politisi Partai Gerindra

8. Teuku Riefky Harsya, Sekjen Demokrat

9. Yusril Ihza Mahendra (Calon Menteri Hukum dan HAM)

10. Abdul Mu'ti, Sekum PP Muhammadiyah

11. Raja Juli Antoni, Sekjen PSI (Calon Menteri Kehutanan)

12. Komjen Pol Agus Andrianto, Wakapolri

14. Bahlil Lahadahlia, Menteri ESDM

15. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/BPN

Reporter: Angkasa Yudhistira

