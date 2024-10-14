...

Wajah-Wajah Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Bahlil hingga AHY

Angkasa Yudhistira, Jurnalis · Senin 14 Oktober 2024 22:00 WIB
Sejumlah wajah baru dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). 
 
Kedatangan para tokoh dikabarkan diminta Prabowo untuk menduduki kursi menteri dan kepala lembaga pada pemerintahannya. Wajah-wajah calon menteri yang telah dipanggil Prabowo Subianto diantaranya:
 
1. Prasetyo Hadi, Kader Partai Gerindra (Calon Menteri Sekretariat Negara)
2. Natalius Pigai, Aktivis HAM 
3. Widiyanti Putri Wardhana, Ketua Yayasan Teladan Utama  (Calon Menteri/Ketua Badan Ekonomi Kreatif)
4. Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN 
5. Fadli Zon, Politikus Partai Gerindra (Calon Menteri Kebudayaan)
6. Nusron Wahid, Politikus Partai Golkar (Calon Menteri Agraria)
7. Maruarar Sirait, Politisi Partai Gerindra
8. Teuku Riefky Harsya, Sekjen Demokrat
9. Yusril Ihza Mahendra (Calon Menteri Hukum dan HAM)
10. Abdul Mu'ti, Sekum PP Muhammadiyah 
11. Raja Juli Antoni, Sekjen PSI (Calon Menteri Kehutanan)
12. Komjen Pol Agus Andrianto, Wakapolri
14. Bahlil Lahadahlia, Menteri ESDM 
15. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/BPN
 
Reporter: Angkasa Yudhistira
 

(rns)

