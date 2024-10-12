Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain melawan Indonesia di Stadion Nasional Bahrain, Raffa, berakhir dengan skor 2-2.

Keributan kecil terjadi saat Shayne Pattynama terlibat adu mulut dengan sejumlah pemain dari tim Bahrain hingga membuat Asnawi Mangkualam berlari dan memisahkan keributan.

Keributan ini diduga dipicu akibat kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmad Al Kaf yang kontroversial.

Host: Nata Arman

