Momen Keributan Kecil Shayne Pattynama dengan Pemain Bahrain

Nata Arman, Jurnalis · Sabtu 12 Oktober 2024 11:40 WIB
Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain melawan Indonesia di Stadion Nasional Bahrain, Raffa, berakhir dengan skor 2-2.
 
Keributan kecil terjadi saat Shayne Pattynama terlibat adu mulut dengan sejumlah pemain dari tim Bahrain hingga membuat Asnawi Mangkualam berlari dan memisahkan keributan.
 
Keributan ini diduga dipicu akibat kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmad Al Kaf yang kontroversial.
 
Host: Nata Arman
 
 

Berita Terkait

