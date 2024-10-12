...

Warganet Apresiasi Penampilan Tim Garuda

Nata Arman, Jurnalis · Sabtu 12 Oktober 2024 10:30 WIB
A A A
Warganet mengapresiasi penampilan gemilang tim Garuda melalui kolam komentar media sosial. Di Antaranya pada unggahan PSSI, di mana warganet memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan Timnas Indonesia telah menang.
 
Suporter Timnas juga memberikan apresiasi kepada salah satu pemain Timnas Shayne Pattynama yang menunjukkan reaksi keras usai pertandingan.
 
Kolam komentar juga dibanjiri komenter berhitung warganet yang menuliskan 90 + 6 = 99. Ini menunjukkan protes mereka usai wasit Ahmed Al Kaf tidak memberhentikan pertandingan di menit 96 hingga Bahrain mencetak gol di menit 99.
 
Para suporter Tim Garuda pun meminta agar kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf diusut karena dinilai kontroversi.
 
Host: Nata Arman
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini