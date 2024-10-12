Warganet mengapresiasi penampilan gemilang tim Garuda melalui kolam komentar media sosial. Di Antaranya pada unggahan PSSI, di mana warganet memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan Timnas Indonesia telah menang.

Suporter Timnas juga memberikan apresiasi kepada salah satu pemain Timnas Shayne Pattynama yang menunjukkan reaksi keras usai pertandingan.

Kolam komentar juga dibanjiri komenter berhitung warganet yang menuliskan 90 + 6 = 99. Ini menunjukkan protes mereka usai wasit Ahmed Al Kaf tidak memberhentikan pertandingan di menit 96 hingga Bahrain mencetak gol di menit 99.

Para suporter Tim Garuda pun meminta agar kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf diusut karena dinilai kontroversi.

