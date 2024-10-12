...

Instagram Wasit Ahmed Al Kaf Hilang Usai Bahrain vs Indonesia

Nata Arman, Jurnalis · Sabtu 12 Oktober 2024 10:59 WIB
A A A
Akun Instagram wasit Ahmed Al Kaf hilang usai laga Indonesia vs Bahrain yang berlangsung di Bahrain National Stadium, Kamis malam (10/10/2024).
 
Hilangnya akun Instagram Ahmed kemungkinan karena kontroversi yang memicu kemarahan netizen karena telah "merampok" kemenangan timnas Indonesia.
 
Dalam matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia unggul 2-1 lewat gol Rafael Struick. Namun ada drama wasit mengulur perpanjangan waktu dan berujung gol kedua Bahrain.
 
Gol tersebut tercipta pada menit ke-90+9 alias lewat 3 menit dari 6 menit injury time. Official Indonesia melancarkan protes karena wasit membiarkan waktu berjalan lebih, tapi tidak digubris.
 
Wasit Al-Kaf justru memberi kartu merah kepada manajer Timnas Indonesia, Sumardji. Skor 2-2 jadi hasil akhir pertandingan.
 
Penonton pun marah dengan tindakan wasit. Netizen Indonesia lalu membagikan akun Instagram Ahmed Al Kaf di media sosial lain, seperti X.
 
Saat ini, jika mengetik nama wasit asal Oman itu di Google Search, langsung akan ditampilkan akun Instagram aslinya @ahmedalkaf. Namun, ketika diklik akun tersebut tak bisa dibuka dan profilnya lenyap. Padahal sebelum menghilang, sempat ada 83 postingan dan 17 ribu followers.
 
Host: Nata Arman
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini