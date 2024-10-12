Akun Instagram wasit Ahmed Al Kaf hilang usai laga Indonesia vs Bahrain yang berlangsung di Bahrain National Stadium, Kamis malam (10/10/2024).

Hilangnya akun Instagram Ahmed kemungkinan karena kontroversi yang memicu kemarahan netizen karena telah "merampok" kemenangan timnas Indonesia.

Dalam matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia unggul 2-1 lewat gol Rafael Struick. Namun ada drama wasit mengulur perpanjangan waktu dan berujung gol kedua Bahrain.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-90+9 alias lewat 3 menit dari 6 menit injury time. Official Indonesia melancarkan protes karena wasit membiarkan waktu berjalan lebih, tapi tidak digubris.

Wasit Al-Kaf justru memberi kartu merah kepada manajer Timnas Indonesia, Sumardji. Skor 2-2 jadi hasil akhir pertandingan.

Penonton pun marah dengan tindakan wasit. Netizen Indonesia lalu membagikan akun Instagram Ahmed Al Kaf di media sosial lain, seperti X.

Saat ini, jika mengetik nama wasit asal Oman itu di Google Search, langsung akan ditampilkan akun Instagram aslinya @ahmedalkaf. Namun, ketika diklik akun tersebut tak bisa dibuka dan profilnya lenyap. Padahal sebelum menghilang, sempat ada 83 postingan dan 17 ribu followers.

