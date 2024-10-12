...

Respons Pramono-Rano soal Warga Keluhkan Lalin Sekitar JIS Macet saat Ada Acara

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Sabtu 12 Oktober 2024 16:00 WIB
Cagub dan Cawagub nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno belanja masalah ke RW 9 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2024).
 
Pram-Doel pun mendapat keluhan dari warga perihal kemacetan lingkungan saat Jakarta Internasional Stadium (JIS) ada acara.
 
Pramono menegaskan masalah JIS akan selesai saat transportasi publik diperbaiki mulai dari KRL, MRT hingga LRT.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW
 

(rns)

