Cagub dan Cawagub nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno belanja masalah ke RW 9 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2024).

Pram-Doel pun mendapat keluhan dari warga perihal kemacetan lingkungan saat Jakarta Internasional Stadium (JIS) ada acara.

Pramono menegaskan masalah JIS akan selesai saat transportasi publik diperbaiki mulai dari KRL, MRT hingga LRT.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

(rns)

