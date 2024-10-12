Antusias tinggi dari pecinta maraton menyemarakkan Jakarta Running Festival, Sabtu (12/10/2024). Tidak hanya masyarakat dari Jakarta, namun juga datang dari berbagai provinsi di Indonesia.

Jakarta Running Festival berlangsung mulai dari pukul 04.30 hingga 08.00 pagi. Jakarta Running Festival terbagi dalam dua kategori yakni 5K dan 10K.

Sejumlah ruas jalan di Jakarta dari kawasan GBK hingga Bundaran HI ditutup. Sejumlah pengamanan dan pengalihan arus juga telah dipersiapkan. Jakarta Running Festival masih akan berlangsung hingga Minggu (13/10/2024).

Reporter: Wenda Nura

Produser: Akira AW

