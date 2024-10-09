Bronny yang merayakan ulang tahunnya yang ke-20 masuk ke lapangan di awal kuarter kedua dan bergabung dengan leBron menghadapi Phoenix Suns. Laga di Acrisure Arena juga menjadi pembuktian ketahanan LeBron yang masih bisa tampil di musim ke-22 sekaligus kerja keras Bronny untuk sampai di laga NBA pertamanya.

Namun semuanya tidak langsung berjalan mulus. Keduanya bermain bersama hanya selama 4 menit 9 detik tanpa assist karena Bronny gagal mencetak tembakan tiga angka setelah menerima operan dari LeBron. Lebron sendiri mencetak 19 poin ,5 rebound, dan 4 assist.

Sementara Bronny bermain selama 13 menit, 25 detik, tanpa mencetak poin, dengan empat kali turnover. Los Angeles Lakers akhirnya menyerah 114-118. Bronny diperkirakan akan menghabiskan sebagian besar musim mendatang untuk mengasah permainannya bersama South Bay Lakers di G League.

Tetapi Bronny hampir dipastikan akan bermain bersama ayahnya di awal musim reguler NBA.

Host : Togi Sinaga

(fru)

