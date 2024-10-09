...

Resmi Ajukan PK, Jesicca Wongso 'Kopi Sianida' Bawa Novum Rekaman CCTV

Nur Khabibi, Jurnalis · Rabu 09 Oktober 2024 22:33 WIB
Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso resmi mengajukan peninjauan kembali (PK) ke PN Jakpus didampingi kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, Rabu (9/10). Jessica membawa novum berisi rekaman cctv yang sebelumnya tidak ditampilkan saat sidang.
 
Otto menyebutkan, Jessica membawa novum berisi rekaman cctv yang selama ini tidak pernah ditampilkan dan disimpan ayah Mirna, Edi Darmawan Solihin. 
 
Sementara Jesicca Wongso mengaku kaget dengan adanya novum baru dan hanya bisa berdoa terkait hasil dari pengajuan PK nya tersebut.
 
 
Reporter: Nur Khabibi
Video Editor: Wahid

(fru)

