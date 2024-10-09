...

Jokowi Khawatir RI Dibanjiri Barang Impor Murah, Ternyata Ini Penyebabnnya

Ismalia, Jurnalis · Rabu 09 Oktober 2024 20:00 WIB
Presiden Jokowi menyinggung masalah over produksi di China yang membuat banyak negara khawatir dibanjiri produk dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Jokowi menyebut pasar dalam negeri harus tetap dijaga dan dilindungi bahkan harus ditingkatkan pemasarannya hingga ke luar negeri dengan cara yang masif memanfaatkan kemajuan teknologi digital.
 
Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka Trade Expo Indonesia ke-39 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (9/10/2024). 
 
 
