Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut hubungan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto semakin lengket. Bahlil menyebut Jokowi dan Prabowo sudah mempunyai pandangan yang sama terkait program keberlanjutan pada pemerintahan selanjutnya.

Namun, untuk pembicaraan terkait pembahasan komposisi kabinet, Bahlil mengaku tidak mengetahui.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo menggelar makan malam di Hutan Kota Plataran, Senayan, Selasa (8/10).

Reporter: Raka Dwi Novianto

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News