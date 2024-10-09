Imam Besar Masjid Nabawi, Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi berkunjung ke Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (9/10/2024). Dia disambut oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Diketahui, kunjungan Syekh Ahmad ke Indonesia kali ini merupakan kunjungan kenegaraan. Dia membawa pesan dari Raja Salman dan Putra Mahkota Arab Saudi.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Binti Mufarida

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News