Adu Nasib Pratama Arhan vs Marselino Ferdinan

Kevin Pakan, Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2024 15:46 WIB
Nasib bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan Marselino Ferdinan kini menjadi sorotan. Meski keduanya sama-sama bersinar di level tim nasional, baik Marselino dan Arhan tampaknya harus berjuang keras mendapatkan tempat di starting eleven klubnya masing-masing.
 
Meski sering berstatus cadangan, Pratama Arhan dan Marselino masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae Yong jelang laga Timnas Indonesia Vs Bahrain yang akan berlangsung pada 10 Oktober 2024 mendatang.
 

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

