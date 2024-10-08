Nasib bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan Marselino Ferdinan kini menjadi sorotan. Meski keduanya sama-sama bersinar di level tim nasional, baik Marselino dan Arhan tampaknya harus berjuang keras mendapatkan tempat di starting eleven klubnya masing-masing.

Meski sering berstatus cadangan, Pratama Arhan dan Marselino masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae Yong jelang laga Timnas Indonesia Vs Bahrain yang akan berlangsung pada 10 Oktober 2024 mendatang.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News