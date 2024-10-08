Mensesneg Pratikno memastikan bahwa Presiden Jokowi akan menghadiri pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di DPR pada 20 Oktober 2024 nanti.

Secara aturan kenegaraan tidak ada kewajiban bagi Jokowi untuk menghadiri pelantikan Prabowo di DPR.

Sebelumnya, Jokowi sempat mengungkapkan kemungkinan tidak menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan berencana Pulang ke Solo.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News