Hal ini disampaikannya saat meresmikan pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta, Selasa (8/10/2024).

“Saya saat 2014 butuh waktu 1–1,5 tahun untuk mengkonsolidasi, artinya 1–1,5 tahun waktu hilang,” ujarnya dalam forum itu.

Jokowi mengklaim bahwa proses transisi kepemimpinannya menuju ke era Presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto berjalan secara taktis agar jalan pemerintahan bisa langsung dimulai sejak dilantik.

Produser: Akira AW

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News