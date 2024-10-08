Viral video Presiden Jokowi tak salami Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. Kejadian tersebut terjadi saat perayaan HUT TNI di Monas, Jakarta Pusat.
Setelah salami Boediono, Jokowi tampak langsung salami Sinta Nuriyah. Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno sempat berdiri saat Jokowi melintasinya.
Istana menyebut Jokowi dan Try Sutrisno sudah salaman di ruang tunggu VVIP.
Produser: Akira AW
(rns)
