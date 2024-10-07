Video detik-detik putusnya jembatan gantung yang menghubungkan Dusun Minanga dengan Dusun Tradisi, Kecamatan Sumarorong viral di media sosial. Akibatnya, sejumlah siswa SD tertimpa jembatan gantung yang tiba-tiba ambruk usai pulang sekolah.

Insiden bermula saat sejumlah siswa hendak pulang sekolah melewati sebuah jembatan di wilayah tersebut, tiba-tiba jembatan gantung yang melintasi para siswa ambruk dan menimpa sebagian siswa di bawahnya.

Diduga jembatan tersebut ambruk akibat dimakan usia. Beruntung saat kejadian para korban telah sampai di ujung jembatan sehingga tidak terjatuh ke dasar sungai. Sejumlah korban yang alami luka-luka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diberi pertolongan.

Kontributor: Huzair Zainal

