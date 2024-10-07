...

Siswa SD Tertimpa Jembatan Gantung Penghubung 2 Dusun yang Ambruk

Huzair Zainal, Jurnalis · Senin 07 Oktober 2024 15:33 WIB
A A A
Video detik-detik putusnya jembatan gantung yang menghubungkan Dusun Minanga dengan Dusun Tradisi, Kecamatan Sumarorong viral di media sosial. Akibatnya, sejumlah siswa SD tertimpa jembatan gantung yang tiba-tiba ambruk usai pulang sekolah.
 
Insiden bermula saat sejumlah siswa hendak pulang sekolah melewati sebuah jembatan di wilayah tersebut, tiba-tiba jembatan gantung yang melintasi para siswa ambruk dan menimpa sebagian siswa di bawahnya.
 
Diduga jembatan tersebut ambruk akibat dimakan usia. Beruntung saat kejadian para korban telah sampai di ujung jembatan sehingga tidak terjatuh ke dasar sungai. Sejumlah korban yang alami luka-luka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diberi pertolongan.
 
 
Kontributor: Huzair Zainal

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini