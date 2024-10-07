Helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencanan (BNPB) terpaksa mendarat darurat di lapangan sepakbola di wilayah Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Helikopter sempat melayang-layang sebelum akhirnya mendarat di lapangan sepakbola.

Akibat kejadian ini membuat ratusan warga kaget serta berhamburan keluar rumah saat mendengar suara gemuruh. Melihat helikopter mendarat, warga segera mengabadikan dengan ponsel. Dalam kejadian itu, seluruh penumpang selamat terdiri dari satu pilot, co pilot, teknisi, dan seorang warga negara asing.

Cuaca buruk, hujan deras, dan angin kencang menjadi penyebab heli jeni MI 8 itu mendarat darurat. Setelah satu jam melakukan pendaratan darurat serta cuaca kembali normal, helikopter tersebut kembali melakukan penerbangan menuju Bandara Sultan Thaha di Kota Jambi.

