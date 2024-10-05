...

Lionel Messi sang Raja Trofi, Ronaldo Kalah Jauh

Nata Arman, Jurnalis · Sabtu 05 Oktober 2024 15:15 WIB
Inter Miami keluar sebagai juara musim reguler MLS 2024 usai mengalahkan Columbus Crew 3-2 di Stadion Lowe.com, Ohio.
 
Messi punya peran besar mengantar Miami menang berkat dua gol yang dicetak ke gawang Columbus. Satu gol Miami lainnya diceploskan Luis Suarez.
 
Juara musim reguler MLS 2024 jadi trofi ke-46 Messi sepanjang karier profesionalnya. Jumlah tersebut kian mempertegas rekor trofi terbanyak sepanjang masa.
 
La Pulga sudah melewati rekor yang sempat dipegang eks rekan setimnya di Barcelona, Dani Alves (44 trofi).
 
Selain itu, jumlah trofi Messi unggul jauh dari Cristiano Ronaldo yang kerap dibanding-bandingkan dengannya. CR7 punya 33 gelar di level klub dan internasional.
 
Barcelona jadi klub tempat messi mendulang trofi terbanyak. Peraih delapan Ballon d'Or ini memenangkan 14 gelar La Liga, 4 Trofi Liga Champions, dan 15 gelar domestik bersama Blaugrana.
 
Lionel Messi bahkan berpotensi menambah gelar sebelum gantung sepatu. Dia masih aktif membela Timnas Argentina dan Inter Miami.
 
 
Host: Nata Arman

(fru)

