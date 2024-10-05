...

Jelang Debat Perdana Pilgub, Ridwan Kamil-Suswono Minta Doa Masyarakat Jakarta

Hadisti Arifa, Jurnalis · Sabtu 05 Oktober 2024 19:00 WIB
Pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono hadir dalam peresmian Gedung kantor DPD Gerindra Jakarta, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024). Usai menghadiri acara peresmian tersebut RK dan Suswono berharap agar kinerja kader Gerindra lebih meningkat dan dapat memenangkan dirinya dalam satu putaran.
 
Selain itu, pasangan nomor urut 1 ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk debat pertama Cagub-Cawagub Jakarta 2024 besok.
 
 
Produser: Febry Rachadi
Reporter: Hadisti Arifa

(fru)

