Presiden Jokowi memimpin pelaksanaan upacara HUT ke-79 TNI, Sabtu (5/10/2024). Lokasi di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat.

Ini adalah momen terakhir Jokowi memimpin pelaksanaan upacara HUT TNI karena tugasnya sebagai Presiden selesai tahun ini.

Presiden Jokowi mengingatkan ribuan prajurit TNI untuk menjaga stabilitas negara di masa transisi pemerintahan.

Jokowi pun berpesan agar TNI turut ambil bagian dalam kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak dengan memegang prinsip netralitas.

