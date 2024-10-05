Presiden Jokowi menghadiri HUT ke-79 TNI, Sabtu (5/10/202). Lokasi digelar langsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Jokowi datang ditemani cucunya, Jan Ethes serta Iriana. Jokowi akan menjadi inspektur upacara dalam HUT ke-79 TNI.

Saat tiba, ia disambut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Lalu juga disambut Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming

