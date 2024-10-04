Rapat paripurna DPRD Jakarta terkait penetapan Ketua DPRD definitif dihadiri oleh Cagub Jakarta, Ridwan Kamil. Kehadirannya bukan merupakan undangan dari sekretariat DPRD melainkan dari pimpinan DPRD yang akan dilantik.

Ridwan Kamil pun mendapat kejutan di hari ulang tahun yang ke-53. Kejutan tersebut diberikan wartawan. Kang Emil sapaan karibnya pun semringah ketika mendapat kue ulang tahun dari awak media.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Naura Syafiqah

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

