Rapat paripurna DPRD Jakarta terkait penetapan Ketua DPRD definitif dihadiri oleh Cagub Jakarta, Ridwan Kamil. Kehadirannya bukan merupakan undangan dari sekretariat DPRD melainkan dari pimpinan DPRD yang akan dilantik.
Ridwan Kamil pun mendapat kejutan di hari ulang tahun yang ke-53. Kejutan tersebut diberikan wartawan. Kang Emil sapaan karibnya pun semringah ketika mendapat kue ulang tahun dari awak media.
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Naura Syafiqah
Video Editor: Teguh Sugiarto
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow