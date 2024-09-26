...

Rodri Cedera Parah, Bakal Menepi hingga Akhir Musim

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Kamis 26 September 2024 10:00 WIB
Kabar buruk menimpa manchester city setelah gelandang tengah, rodri, mengalami cedera acl yang dipastikan membuatnya absen hingga akhir musim 2024/2025.Cedera tersebut terjadi saat pertandingan big match melawan arsenal di pekan kempat premier league.
 
Rodri harus ditarik keluar setelah bermain 21 menit akibat nyeri di lutut kanannya usai terlibat kontak fisik dengan gelandang arsenal thomas partey.Diagnosis cedera acl yang serius mengharuskan pemain terbaik euro 2024 ini menjalani operasi dan rehabilitasi panjang.
 
Absennya rodri menjadi musim berat untuk man city dalam mempertahankan gelar liga dan melangkah jauh di kompetisi eropa. Kehilangan pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi tantangan besar bagi city,mengingat rodri adalah figur tak tergantikan yang berperan penting sebagai pilar  kesuksesan klub beberapa tahun terakhir.
 
Selain itu, absennya rodri juga berdampak pada performa keseluruhan tim, terutama saat bersaing di liga champions, di mana city memiliki ambisi besar untuk mengamankan trofi.
 
 
