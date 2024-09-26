Berawal dari kegelisahan sulitnya mendapatkan udang air tawar di Sungai Ogan, Asrul warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan berhasil mengembangkan ternak udang galah.

Tak memiliki lahan yang luas, Asrul berhasil memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk membudidayakan udang galah yang mahal harganya. Memulai usaha sejak tahun dua ribu dua puluh, Asrul belajar menernakan udang galah air payau ke air tawar.

Sekali panen dalam satu bulan asrul menghasilkan cuan hingga lima juta rupiah, rata rata udang yang ia ternakan dibeli konsumennya untuk pembibitan ulang serta dikonsumsi warga.

Asrul mengaku saat ini dirinya masih terkendala pendanaan dan bahan baku seperti air yang perlu diukur kadar garamnya Kabupaten Oku yang nota bene jauh dari laut juga menjadi tantangan tersendiri baginya.

Asrul berharap usaha rumahan yang ia rintis bisa menginspirasi generasi muda untuk memanfaatkan segala peluang yang ada tanpa melihat kekurangan yang dimiliki.

