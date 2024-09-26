...

PDIP Mengaku Tidak Tahu Tia Rahmania Hadir di Pembekalan DPR Terpilih Padahal Dipecat

Felldy Utama, Jurnalis · Kamis 26 September 2024 22:00 WIB
PDI Perjuangan mengaku tidak mengetahui keberadaan Tia Rahmania di acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang digelar Lemhanas kepada anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029.
 
PDIP mengaku telah mengirimkan surat kepada KPU ihwal pergantian Tia Rahmania merujuk pada putusan Mahkamah Partai. Mahkamah Partai menilai Tia terbukti melakukan penggelembungan suara. PDIP juga siap menghadapi jika Tia Rahmania menempuh jalur hukum atas keputusan tersebut
 
Terkait kehadiran Tia di acara Lemhanas dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR terpilih, Ronny meminta untuk menanyakan kepada KPU.
 
Reporter: Felldy Utama
 

(rns)

