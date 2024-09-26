Cagub Jakarta, Ridwan Kamil berkunjung ke tempat permukiman warga di kawasan Pancoran Barat, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024). Warga tampak antusias akan kedatangan Ridwan Kamil. RK berkeliling menyapa warga yang ada di rumah-rumah secara door to door. Selain berbincang memperkenalkan diri sebagai Cagub Jakarta dengan nomor urut 1.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Ari Sandita

(fru)

