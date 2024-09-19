PKS tengah mencari waktu untuk mempertemukan Ridwan Kamil (RK) dengan Anies Baswedan.

PKS ingin membangun komunikasi dengan semua mantan Gubernur Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Keduanya tengah melakukan komunikasi intens namun belum menemukan waktu yang cocok untuk bertemu.

PKS berharap pertemuan dapat segera terlaksana guna bersilahturahmi dan bertukar pendapat mengenai pembangunan Jakarta.

