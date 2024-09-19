Bacagub Jakarta Pramono Anung menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi usai disetujui mundur dari jabatan Sekretaris Kabinet (Seskab).

Pramono Anung berterima kasih telah diberikan kepercayaan menjaga 'dapur' presiden selama dua periode. Pramono mengaku lebih leluasa sosialiasi bersama Rano Karno dalam rangka pemenangan Pilkada Jakarta.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

