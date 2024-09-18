Jawa Barat menghadapi Jawa Timur di babak final sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh pada Rabu (18/9/2024) malam WIB.

Pertandingan berlangsung ketat sejak menit-menit awal. Jawa Timur inisiatif lebih dulu untuk melancarkan serangan.

Akan tetapi, lini pertahanan Jawa Barat masih cukup solid. Abdan Hanif Musthafa dan rekan-rekan juga mulai memberikan respons lewat serangan balik.

Jawa Barat sempat mendapat peluang emas lewat tembakan jarak jauh Fauzan. Sayang bola masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Kedua tim terus jual beli serangan hingga menit-menit akhir. Tapi, skor kacamata tetap bertahan sampai babak pertama usai.

Reporter: Admiraldy Eka Saputra

(rns)

