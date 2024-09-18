...

SBY Yakin Prabowo Bisa Tingkatkan Ekonomi, Tegakan Hukum Hingga Jaga Demokrasi

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Rabu 18 September 2024 22:28 WIB
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto bisa meningkatkan ekonomi, menegakan hukum hingga berkomitmen menjaga demokrasi di Pemerintahan yang akan datang.
 
Keyakinan itu didapat SBY setelah berdiskusi dengan Prabowo dalam beberapa kesempatan, SBY menilai Prabowo memiliki komitmen, idealisme dan semangat untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia. 
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
 
