Intip Pembuatan Cone Es Krim Legendaris di Bogor, Jawa Barat

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 17 September 2024 10:30 WIB
Inilah pabrik es cone jadul yang masih bertahan hingga kini. Anak-anak yang suka dengan es krim pasti tidak asing dengan wadah es krim ini. Cone es krim legendaris ini sudah digunakan sejak puluhan tahun lalu.
 
Salah satu pabrik yang masih memproduksi wadah es krim ini berada di Gang Kosasih, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sejumlah pekerja dengan telaten membuat cone berbahan dasar sagu, terigu, garam, soda bubuk, dan minyak lesitin, serta pewarna makanan. Proses pembuatan wadah es krim ini masih dilakukan secara manual.
 
 
Produser: Akira Aulia

(fru)

