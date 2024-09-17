Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK, Selasa (17/9/2024). Kedatangan Kaesang diduga untuk mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi.

Berdasarkan foto yang diterima, Kaesang datang mengenakan kemeja putih. Kehadiran suami Erina Gudono itu pun tidak diketahui oleh awak media.

Diketahui, Kaesang dianggap menerima gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi. Persoalan itu berawal dari hebohnya jagat media sosial terkait Kaesang dan istrinya yang disinyalir menyewa jet pribadi saat ke Amerika.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Akira AW

