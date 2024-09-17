...

Kaesang Pangarep Datangi KPK, Klarifikasi Jet Pribadi?

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Selasa 17 September 2024 11:55 WIB
A A A
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK, Selasa (17/9/2024). Kedatangan Kaesang diduga untuk mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi. 
 
Berdasarkan foto yang diterima, Kaesang datang mengenakan kemeja putih. Kehadiran suami Erina Gudono itu pun tidak diketahui oleh awak media.
 
Diketahui, Kaesang dianggap menerima gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi. Persoalan itu berawal dari hebohnya jagat media sosial terkait Kaesang dan istrinya yang disinyalir menyewa jet pribadi saat ke Amerika. 
 
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini