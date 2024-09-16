...

Kuliner Ikan Asap yang Habiskan 20 Kg Cabai per Hari

Abdul Wakhid, Jurnalis · Senin 16 September 2024 13:38 WIB
Sebuah warung makan di Lamongan, Jawa Timur, menyajikan sambal desa khas Lamongan yang dipadu dengan berbagai ikan asap. Sensasi pedasnya pun menggugah selera. Tidak heran jika setiap hari warung ini selalu ramai pelanggan.
 
Dalam sehari warung ini bisa menghabiskan 15-20 kilogram cabai rawit. Di warung ini pengunjung bebas memilih ikan karena pemilik warung mendesain seperti prasmanan. 
 
 
Kontributor: Abdul Wakhid 
Produser: Akira AW

(fru)

