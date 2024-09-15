...

Hasil Voli Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 : Bali Ditaklukkan Jatim Tiga Set Langsung

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 15 September 2024 21:30 WIB
Tim voli putra Bali ditaklukkan tim voli Jawa Timur dengan skor 0-3 pada pertandingan hari kelima cabor bola voli indoor PON Aceh-Sumut 2024 di GOR Bola Voli Sumut Sport Center, Deli Serdang, Minggu (15/09/2024).
 
Jawa Timur dapat mengamankan tiga set langsung atas Bali lewat 25-20, 25-23 serta 25-13 
 
Hasil tersebut membuat Jawa Timur yang menempati peringkat kedua Pool A akan menghadapi dengan posisi ketiga Pool B yaitu Kalimantan Timur pada babak 8 besar, Selasa (17/9/2024)
 
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

