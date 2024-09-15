...

Hasil Biliar PON XXI Aceh-Sumut 2024 : Kenny Tirza Raih Medali Emas untuk Papua Pegunungan

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 15 September 2024 20:30 WIB
Pebiliar tim Papua Pegunungan, Kenny Tirza Chandra, sukses meraih medali emas setelah mengalahkan wakil Jawa Timur Emilia Putri Rahmanda dalam laga final nomor 10 ball single putri cabang biliar PON Aceh-Sumut 2024 di Pardede Hall, Medan, Minggu (15/09/2024)
 
Kenny berhasil menaklukkan Emilia dalam laga pamungkas yang berlangsung 12 set dengan skor 7-5.
 
Hasil tersebut membuat Kenny Tirza mempersembahkan medali pertama pada cabang biliar untuk Papua Pegunungan
 
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

