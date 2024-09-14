...

Hasil Voli Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 : Jateng Sikat Bali 3-0

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 14 September 2024 21:00 WIB
Tim voli putra Jateng sukses membantai Bali dengan skor 3-0 pada lanjutan babak penyisihan grup A cabor bola voli indoor Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, di GOR Voli Indoor Sport Centre Sumut, Deli Serdang, Sabtu (14/9/2024).
 
Set pertama Jateng menang atas Bali 25-21, set kedua 25-13 kemudian set ketiga 25-23. 
 
Kemenangan ini memantapkan Jateng lolos babak perempat final atau babak 8 besar.
 
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

Berita Terkait

