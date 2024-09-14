Tim putri voli Jawa Barat berhasil membungkam Jawa Timur dengan skor 3-0 di GOR Bola Voli indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sabtu (14/09/14) sore.

Set pertama tim putri voli Jawa Barat menunjukkan dominasinya dengan mengamankan keunggulan hingga selisih 12 angka

Tim besutan Risco Herlambang akhirnya mengamankan kemenangan di set ketiga dengan skor 25-18. Ini menjadi kemenangan ketiga secara beruntun bagi tim putri voli Jawa Barat.

Hasil tersebut, membuat Jawa Barat sudah memastikan diri lolos ke babak 8 besar. Jawa Barat akan berjumpa Jawa Tengah pada pertandingan terakhir Pool AB, Minggu (15/9).

Produser : Febry Rachadi

(rns)

