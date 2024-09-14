...

Hasil Voli Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 : Jawa Barat Bungkam Jawa Timur 3-0

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 14 September 2024 18:38 WIB
A A A
Tim putri voli Jawa Barat berhasil membungkam Jawa Timur dengan skor 3-0 di GOR Bola Voli indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sabtu (14/09/14) sore.
 
Set pertama tim putri voli Jawa Barat menunjukkan dominasinya dengan mengamankan keunggulan hingga selisih 12 angka
 
Tim besutan Risco Herlambang akhirnya mengamankan kemenangan di set ketiga dengan skor 25-18. Ini menjadi kemenangan ketiga secara beruntun bagi tim putri voli Jawa Barat.
 
Hasil tersebut, membuat Jawa Barat sudah memastikan diri lolos ke babak 8 besar. Jawa Barat akan berjumpa Jawa Tengah pada pertandingan terakhir Pool AB, Minggu (15/9).
 
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini